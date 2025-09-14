achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Asielzoekers op fatbikes

OVERAL ASIELZOEKERS OP FATBIKES

De mensen ervaren een migratiecrisis dus dan zal die er wel zijn, maar in werkelijkheid ligt het probleem natuurlijk niet bij overlast, een gebrek aan woningen, of omvolkingsparanoia, maar bij een aanzienlijke toename van fatbikes in ONS straatbeeld. Dat roept de onderzoeksjournalistieke vraag op hoe dit kan - arme mensen op fatbikes, dat zie je nou anders nooit. Afijn, zou het soms een complot zijn van Massih Hutak om Nederland zo racistisch mogelijk te krijgen? Nee hoor, scoopt de Telegraaf: fatbikes zijn namelijk naast onmenselijk lelijk helemaal niet duur, zeker gestolen op de zwarte markt. Op de bazaar in Beverwijk kosten die krengen zelfs 'maar' 250 pietermannen en als je een beetje bijklust heb je dat dus zo bij elkaar. Ook kun je 'merkloze' (lees: nog levensgevaarlijkere) exemplaren uit China online scoren voor rond de 500. Wij willen niet zeggen dat de integratie per definitie gedoemd is om te mislukken, maar zo wordt het wel heel lastig. @Schoof, je hebt nog een week of wat m'n jongen, doe iets. Alle fatbikes het land uit, bijvoorbeeld.

Tags: fatbikes, coa , asielzoekers
@Schots, scheef | 14-09-25 | 10:21 | 228 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Lisa was niet alleen

Lange wachttijden, lage pakkans en lage straffen faciliteren seksueel geweld

@Feynman | 30-08-25 | 19:33 | 234 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.