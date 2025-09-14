Asielzoekers op fatbikes
OVERAL ASIELZOEKERS OP FATBIKES
De mensen ervaren een migratiecrisis dus dan zal die er wel zijn, maar in werkelijkheid ligt het probleem natuurlijk niet bij overlast, een gebrek aan woningen, of omvolkingsparanoia, maar bij een aanzienlijke toename van fatbikes in ONS straatbeeld. Dat roept de onderzoeksjournalistieke vraag op hoe dit kan - arme mensen op fatbikes, dat zie je nou anders nooit. Afijn, zou het soms een complot zijn van Massih Hutak om Nederland zo racistisch mogelijk te krijgen? Nee hoor, scoopt de Telegraaf: fatbikes zijn namelijk naast onmenselijk lelijk helemaal niet duur, zeker
gestolen op de zwarte markt. Op de bazaar in Beverwijk kosten die krengen zelfs 'maar' 250 pietermannen en als je een beetje bijklust heb je dat dus zo bij elkaar. Ook kun je 'merkloze' (lees: nog levensgevaarlijkere) exemplaren uit China online scoren voor rond de 500. Wij willen niet zeggen dat de integratie per definitie gedoemd is om te mislukken, maar zo wordt het wel heel lastig. @Schoof, je hebt nog een week of wat m'n jongen, doe iets. Alle fatbikes het land uit, bijvoorbeeld.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Jonge asielzoekers wéér gewelddadig in Arnhem
Arnhem heeft 99 problems but Vitesse ain't one
2000+ asielzoekers in Ter Apel. COA moet 50K dokken
van uw geld natuurlijk
COA-zuiper ontslagen na alcoholorgie tijdens asielzoekersuitje in Toverland
Je mag ook niks meer tegenwoordig
Feynman en/of Feiten – Lisa was niet alleen
Lange wachttijden, lage pakkans en lage straffen faciliteren seksueel geweld
Homoseksuele asielzoeker in elkaar gemept door 'medebewoners' vanwege 'te gay uiterlijk'
Het houdt niet op, niet vanzelf
En hier zitten we dan, met al die psychisch getroebleerde en criminele Syriërs
Jarenlang wegkijken, hier zitten we dan