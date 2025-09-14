De mensen ervaren een migratiecrisis dus dan zal die er wel zijn, maar in werkelijkheid ligt het probleem natuurlijk niet bij overlast, een gebrek aan woningen, of omvolkingsparanoia, maar bij een aanzienlijke toename van fatbikes in ONS straatbeeld. Dat roept de onderzoeksjournalistieke vraag op hoe dit kan - arme mensen op fatbikes, dat zie je nou anders nooit. Afijn, zou het soms een complot zijn van Massih Hutak om Nederland zo racistisch mogelijk te krijgen? Nee hoor, scoopt de Telegraaf: fatbikes zijn namelijk naast onmenselijk lelijk helemaal niet duur, zeker gestolen op de zwarte markt. Op de bazaar in Beverwijk kosten die krengen zelfs 'maar' 250 pietermannen en als je een beetje bijklust heb je dat dus zo bij elkaar. Ook kun je 'merkloze' (lees: nog levensgevaarlijkere) exemplaren uit China online scoren voor rond de 500. Wij willen niet zeggen dat de integratie per definitie gedoemd is om te mislukken, maar zo wordt het wel heel lastig. @Schoof, je hebt nog een week of wat m'n jongen, doe iets. Alle fatbikes het land uit, bijvoorbeeld.