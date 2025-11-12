Twee afbeeldingen. De bestaande situatie boven (Google Maps) en de voorgestelde situatie onder (schets). De witte tent van de "kuch" tijdelijke crisisnoodopvang wordt vervangen door een heus AZC-buurtschap met allemaal appartementen en woningen.

Ooit was er de keiharde afspraak met De Omwonenden te Schagen-Oost: Crisisnoodopvang (CNO) is voor 1 jaar, daarna ruimen we alles weer keurig op en geven we het gebied terug aan het landschap (pdf). Maar na 1 jaar ging de Gemeente Schagen treiterend met een fakkel langs de voordeuren van De Omwonenden & werd AZC Schagen-Oost met een jaar verlengd, met een optie voor nog heel veel langer. En dat is dus nu. Het past allemaal in het salami tactiek-plaatje voor de aanleg van de woonwijk Schagen-Oost in Bijzonder Provinciaal Landschap (waar niet gebouwd mag worden). Uitgebreide hommage aan het bijzondere provinciale (terpen) landschap ten oosten van Schagen leest u hierrrr.

Was de CrisisNoodopvang Schagen-Oost aanvankelijk ingericht voor 250 asielzoekers, in het nieuwe AZC-buurtschap worden maar liefst 327 ericvanderburgers (!) geplaatst. We quoten daarom nu uit een gelekt document dat in handen is van GeenStijl:

"De opgave gaat uit van een opvanglocatie voor 300 personen bestuurlijke capaciteit. Netto technisch betekent dit dat er met 327 gerekend moet worden (109%). De volgende opstallen zijn voorzien:

- 30 x 8p appartement of woning (240p)

- 10 x dubbel 4p appartement of woning (80p)

- 2 x MiVa woning (8p)

- Voorzieningen (activiteiten en ontvangen) (555 m2)

- Kantoor/werkruimte (COA, ketenpartners, opslag) (817 m2)

- 1 x sportveld

- 3 x speelplaats

- Fietsenstalling 150 plaatsen, fietsenstalling afsluitbaar 30 plaatsen

- parkeren behouden op huidige positie, ruimte voor 30 plekken"

Uiteraard krijgen al die gloedjenieuwe COA-appartementen en COA-woningen in Nieuw Schagen-Oost een eigen riolering terwijl De Omwonenden in het Bijzonder Provinciaal Landschap daar al jaren om vragen maar nog steeds in een sceptic tank moeten poepen.

In januari 2026 gaan archeologen met een schepje + kwastje het nieuwe terrein te Schagen-Oost in, daarna de COA-graafmachines, fluks door oneindig laagland.

Kamervragen iemand?