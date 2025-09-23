achtergrond

VIDEO - Mega-vechtpartij COA-locatie Lochem, asielzoekers verbouwen hotellobby

Jongens vandaag gaan we gezellig meubelwerpen!

Kijk, leuk is het natuurlijk niet voor die gasten dat hun verhuizing naar een andere COA-locatie dan Hotel De Paasberg in Lochem keer op keer wordt uitgesteld. Maar om nu de heleboel daar op eigen houtje gaan lopen verbouwen zoals in bovenstaande video is ook weer niet lief. Wanneer de vechtpartij die te zien is precies heeft plaatsgevonden, wie er precies tegen wie aan het vechten is en hoe het geweld is ontstaan, weten we niet. We weten ook niet of de deelnemende jongemannen weten dat ze onbewust meespelen in het beste campagnefilmpje dat Greet Wilders zich ooit kan wensen. Met een tekst erbij als 'Binnenkort in uw achtertuin' of 'Als u dit niet in uw dorp wil hebben, bent u extreemrechts', of zo. Ze maken het wel erg makkelijk.

In betere tijden

@Zorro | 23-09-25 | 08:00

