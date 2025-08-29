achtergrond

Agenten AANGERAND en MISHANDELD bij aanhouding COA-locatie waar ook moordenaar Lisa verbleef

WTF WTF

Okeeeeedan. Bij de COA-locatie aan de Hogehilweg in Amsterdam-Zuidoost, bekend van de moordenaar van Lisa, is een agent AANGERAND en werd een andere agent mishandeld bij een arrestatie. De politie was bij de locatie aanwezig voor nóg een andere zaak, die heb je daar namelijk VEEL, maar ineens 'dient een andere zaak zich aan'. Een 25-jarige man zonder woon- of verblijfplaats die dus helemaal niet woonachtig was op de COA-locatie maar zich doodleuk op de COA-locatie bevond, was zich aan het misdragen, want dat kan daar allemaal. 'Als de agenten deze man van het terrein willen verwijderen wenst hij niet mee te werken en wordt agressief. De agenten besluiten de verdachte aan te houden, waarbij hij een agent hard in het gezicht slaat en de ander vol in het kruis grijpt.' De politie wist de man uiteindelijk met behulp van een wapenstok te overmeesteren. Tja. Dat krijg je dus met zo'n gigantische opvanglocatie waar complete gekken die er niets te zoeken hebben gewoon op het dooie gemak kunnen verblijven, overlast kunnen veroorzaken EN VEEL ERGER. Een etterend gezwel van chaos en onveiligheid voor de mensen binnen de opvang, iedereen in de buurt van de opvang en in toenemende mate dus ook de politie. Ga zo door!

Tags: politie, coa , amsterdam
@Zorro | 29-08-25 | 14:01 | 323 reacties

