De politie kennen wij als uiterst neutrale organisatie die er ontzettend voor waakt zich al te veel te affiliëren met alles wat riekt naar politiek gedreven organisaties en telkens weer één bepaalde groep in de samenleving. De politie is er immers voor iedereen. Zodoende hadden de heren en dames in het blauw afgelopen weekend een stand op The Halal Village Festival, die helemaal in het teken stond van steun aan de Palestijnen. Daar wilde de politie in alle rust pro-Palestina activisten mensen 'werven'. Dat was echter buiten De Telegraaf gerekend, die het halalfestival ook een bezoek waardig achtte en wel wat vraagjes had omtrent de neutraliteit van de politie op zo'n islamitische beurs vol pro-Palestina propaganda (Zie ook de partnership aankondiging hierboven die nog steeds op Facebook staat terwijl de politie had verzocht die te verwijderen).

Moet je net op de halalbeurs zijn: vraagjes werden niet bepaald gewaardeerd. Het resulteerde in subiet gesloten luiken bij de politie-stand, een onaangenaam gesprek met influencer Hanane Faouzi en een bebaarde beveiliger die de journalist verzocht het vrolijke feestje te verlaten want persvrijheid is niet halal maar juist haram. Gelukkig is na deze episode toch iets van neutraliteitsbesef bij de politieleiding ingedaald, want die gaat zich nu beraden of het wel zo handig is om op halalbeurzen op dergelijke wijze aanwezig te zijn. De leiding laat de T weten: "'We maken afwegingen over waar we wel en niet staan. Dat onze aanwezigheid hier bij mensen reacties oproept, snappen we', zegt een woordvoerder van de korpsleiding. 'We nemen in de afweging mee wat dit allemaal teweegbrengt.'" WE NEMEN HET MEE!