Verontrustend politienieuws vanmorgen dat eens niet gaat over moord, mishandeling of verkrachting, maar over: AANGIFTEN. En daarmee gaat het eigenlijk wel over ál die misdaden. NOS en Pointer vroegen politiecijfertjes op en daaruit blijkt dat vorig jaar maar liefst 45.000 aangiften - een verdubbeling t.o.v. 2020 - terzijde werden geschoven om nooit meer door iemand te worden opgepakt. Daarvan waren zeker 3700 High Impact Crimes zoals inbraken, mishandelingen en bedreigingen. Tel daar 42.000 lichtere delicten als online oplichting en winkeldiefstal bij op en je zit al aan die 45.000.

Helaas gaat het niet alleen om vorig jaar: "In de eerste helft van dit jaar zijn al zeker 24.000 zaken vroegtijdig beëindigd wegens tijd- en personeelsgebrek." En als er dan weer tientallen agenten urenlang moeten posten bij campus- en spoorbezettingen of worden uitgenodigd voor feesten en partijen, loopt het natuurlijk nogal de spuigaten uit met die personeelstekorten en tijdgebrek. Zo gaat het niet wat je noemt de goede kant op en doet de politie zaken ook vaker af met een WAARSCHUWEND GESPREK. Wat een geluk voor dit land dat de misdaad al jaren en jaren DAALT, problemen met politiepersoneel iets is van de laatste tijd en dat de agentencenten tegen de plinten klotsen. Kwamen er maar verkiezingen aan of zo.