Na melding van een beroving op het #Wisselspoor in #CapelleadIJssel heeft de politie geschoten. De verdachte is ter plaatse overleden. Rijksrecherche is ingeschakeld en doet onderzoek.

Zo zit je even je Happy Meal weg te kauwen, zo ben je getuige van een bizar fatbike-drama met dodelijke afloop. Bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel heeft de politie een persoon doodgeschoten die verdacht werd van een beroving 2 kilometer verderop. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. 'Volgens 112-fotografen zou er mogelijk een fatbike zijn buitgemaakt door een groep mensen. Dit zou gebeurd zijn onder dreiging van een vuurwapen.' De neergeschoten verdachte overleed ter plekke aan zijn verwondingen, of er ook andere verdachten zijn is tevens onbekend.

Update - Beelden na de breek.

Update - De politie heeft een andere verdachte aangehouden in verband met de beroving.