De moeder van de bij de McDonalds in Capelle aan de IJssel doodgeschoten Jerryson (15) 'wil echt gerechtigheid en de onderste steen boven' en daarom doet ze: aangifte tegen de politieagent. Dat laat haar advocaat Gerald Roethof (surprise!) weten bij Pauw & De Wit. Het gaat dan om de biologische moeder, die vanwege heimwee naar Curaçao was verhuisd en dus niet meer in Nederland bij Jerryson woonde. Okeeeeeee nou kijk áls die moeder in de opvoeding nou heel goed in Jerrysons oren had geknoopt dat het echt niet zo slim is met een vuurwapen (een omgebouwd gasalarmpistool) gewelddadige overvallen te plegen en áls je dat al zou doen, je niet met het vuurwapen moet gaan zwaaien als de politie eraan komt, dan zaten we nu niet in deze shit. Maar all whataboutism aside: natuurlijk heeft die moeder recht op een gedegen en transparant onderzoek en als ze denkt (lees: als Roethof denkt) dat aangifte daarbij hoort moet ze dat vooral doen. Sterkte. Aan álle betrokkenen.