Jerryson, de 15-jarige jongen die zondag bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel werd doodgeschoten door de politie na het stelen van een fatbike, droeg een omgebouwd gasalarmpistool. Dat meldt het OM. De tiener heeft kort voor zijn dood de fatbike geroofd van een andere 15-jarige, daarbij werd het vuurwapen op diens hoofd gericht en is het slachtoffer geschopt en geslagen. Twee medeverdachten, eveneens 15-jarigen, zitten nog vast. Eerder werd bekend dat Jerryson in een pleeggezin in de buurt verbleef. Bij de plek waar de jongen werd doodgeschoten liggen inmiddels talloze bloemen.