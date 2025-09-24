achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Door politie doodgeschoten Jerryson (15) droeg omgebouwd gasalarmpistool

Oftewel een potentieel dodelijk vuurwapen

Jerryson, de 15-jarige jongen die zondag bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel werd doodgeschoten door de politie na het stelen van een fatbike, droeg een omgebouwd gasalarmpistool. Dat meldt het OM. De tiener heeft kort voor zijn dood de fatbike geroofd van een andere 15-jarige, daarbij werd het vuurwapen op diens hoofd gericht en is het slachtoffer geschopt en geslagen. Twee medeverdachten, eveneens 15-jarigen, zitten nog vast. Eerder werd bekend dat Jerryson in een pleeggezin in de buurt verbleef. Bij de plek waar de jongen werd doodgeschoten liggen inmiddels talloze bloemen.

Herdenkingsvideo Jerryson

@kleinst3 Lieve jerryson, rust zacht 15 jaar je bent veels te vroeg gegaan maar God had een ander plan met jou door hele nare omstandigheden waar ik het niet mee eens ben. je was een goeie, lieve jongen en ook aardig je was er altijd voor iedereen en nu ben je er niet meer we gaan je missen we zullen er zijn voor jou familie in deze moeilijke tijd waar iedereen moeite mee heeft uit het oog maar niet uit het hart ❤️🕊️ #LLJ💔🕊️ ♬ Pray You Catch Me - Beyoncé
Tags: jerryson, capelle aan den ijssel, pistool
@Zorro | 24-09-25 | 14:30 | 450 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.