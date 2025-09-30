Jochie van ELF (11!) aangehouden voor fatbikeroof waarna Jerryson (15) werd doodgeschoten
Een jongetje van 11 is aangehouden als vierde verdachte in de zaak rond de fatbikeroof waarna de 15-jarige Jerryson die een gasalarmpistool bij zich had toen de politie hem wilde aanhouden en uiteindelijk doodschoot. Een jongetje van 11. Die fatbikes steelt. "De 11-jarige jongen zit niet vast omdat kinderen onder de 12 niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden." Maar hij is dus wel oud genoeg om fatbikes te stelen. Elf. Elf jaar oud. Elf. Weet niet hoe het met u zit, maar wij vinden dat: aan de jonge kant.
Dood Jerryson
