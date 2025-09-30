achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Jochie van ELF (11!) aangehouden voor fatbikeroof waarna Jerryson (15) werd doodgeschoten

ELF

Een jongetje van 11 is aangehouden als vierde verdachte in de zaak rond de fatbikeroof waarna de 15-jarige Jerryson die een gasalarmpistool bij zich had toen de politie hem wilde aanhouden en uiteindelijk doodschoot. Een jongetje van 11. Die fatbikes steelt. "De 11-jarige jongen zit niet vast omdat kinderen onder de 12 niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden." Maar hij is dus wel oud genoeg om fatbikes te stelen. Elf. Elf jaar oud. Elf. Weet niet hoe het met u zit, maar wij vinden dat: aan de jonge kant.

Dood Jerryson

Tags: elf, fatbikeroof, jerryson
@Ronaldo | 30-09-25 | 15:55 | 198 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.