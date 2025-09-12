Wie is deze NEPAGENT?
Jaweetje. Eigenlijk zouden die malle mevrouwtjes die zo makkelijk hun sieraden meegeven aan "een rechercheur" uit Oud-Beijerland met hun gezicht op BUREAU RIJNMOND moeten staan. Maar voor deze keer maken we een uitzondering & is het Smile, Nepagent, Je Staat op GeenStijl! Pas toch eens op, dames, omaatjes, vrouwtjes. Omroep Max-kijkertjes. Als de bel gaat.... TRAP ER NIET IN.
Nepagent gaat ervandoor met sieraden. Hij staat goed op beeld en is ook te horen. Wie is hij? Laat het weten! pic.twitter.com/cwLdglY197— Bureau Rijnmond (@bureaurijnmond) September 12, 2025
