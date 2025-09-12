Jaweetje. Eigenlijk zouden die malle mevrouwtjes die zo makkelijk hun sieraden meegeven aan "een rechercheur" uit Oud-Beijerland met hun gezicht op BUREAU RIJNMOND moeten staan. Maar voor deze keer maken we een uitzondering & is het Smile, Nepagent, Je Staat op GeenStijl! Pas toch eens op, dames, omaatjes, vrouwtjes. Omroep Max-kijkertjes. Als de bel gaat.... TRAP ER NIET IN.