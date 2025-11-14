ZoekZoek: nepagent "Kees van Kooten"
Na Jantje, Pietje, Klaasje - nu ook: Keesje. Lekker snel nieuw topic omdat we ROBIN hier niet meer willen zien
Nepagent "Van Kooten" dupeert oudere Rotterdamse vrouw voor groot bedrag. Wie is de man op de beelden? Laat het weten! pic.twitter.com/PKdgM9DDiK— Bureau Rijnmond (@bureaurijnmond) November 14, 2025
Gisteren als EEN JAN, en vandaag dan EEN KEES. Nepagent "Van Kooten" (niet zijn echte naam) heeft het in Regio Rijnmond gemunt op omaatjes en gaat er met pinpas & poen vandoor. Wie is deze Kees? LAAT HET DE POLITIE WETEN.
