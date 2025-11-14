achtergrond

Na Jantje, Pietje, Klaasje - nu ook: Keesje. Lekker snel nieuw topic omdat we ROBIN hier niet meer willen zien

Gisteren als EEN JAN, en vandaag dan EEN KEES. Nepagent "Van Kooten" (niet zijn echte naam) heeft het in Regio Rijnmond gemunt op omaatjes en gaat er met pinpas & poen vandoor. Wie is deze Kees? LAAT HET DE POLITIE WETEN.

Tags: nepagent, kees, van kooten
@Pritt Stift | 14-11-25 | 16:10 | 73 reacties

Reaguursels

