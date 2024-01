U mag zelf een emotie verzinnen bij Kees van der Spek, de eeuwige eerste passagier van de familie De Vries, en zelfs nu de bestuurder is uitgestapt zit Kees nog op de achterbank. Als Kees van der Spek een bolgewas was, dan was-ie een narcist. ENFIN Kees vindt Geertje Wilders dus he-le-maal niks. "Ik denk dat veel mensen die nu op de PVV hebben gestemd helemaal geen PVV’ers zijn. Ze hebben ook helemaal niet door dat ze op de dorpsgek hebben gestemd. Die man heeft de afgelopen jaar de meest vreselijke dingen geroepen en is nu ineens – tot zijn eigen verbijstering waarschijnlijk – kanshebber voor het premierschap. Hoe kan zo’n man premier zijn?" Wel, was iedereen maar zo slim en geweldig als Kees van der Spek he!