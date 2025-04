Hee het is Wereld Autisme Dag, hoe zou het met Kees Momma zijn? Die ene autist ja van Mofrika ja hahaha die ene die zo grappig praat. Kijk nou, een nieuwe film met Kees Momma. Goh, zou hij nu eindelijk op zichzelf wonen? Oh nee, daar gaat de film over. Ach, die malle Kees. Ze kunnen zo slecht met verandering omgaan, hè? Ohja en harde geluiden, dat hij zo boos wordt als de buurman de heg staat te snoeien. Ja, zo schattig. Kijk, in de nieuwe film gaat Kees Momma écht op zichzelf wonen. Nou, wat spannend allemaal. Zijn tekeningen, dat was ook zo. Dat hij 1x geconcentreerd naar een groot gebouw kijkt en hem met 1 pennenstreek natekent. Zo knap, dat kunnen ze hè? Zoveel talent hebben die mensen eigenlijk. Oh, nou is 'ie weer boos. Ach, Kees toch. Hij wil nu even alleen zijn. Lastig hoor. Hij praat wel echt heel apart, jeetje. Het zou je kind maar zijn. Of dat je het zelf hebt, haha daar zou je toch helemaal gek van worden? Hee vanavond Kees Momma op tv. Toch weer kijken. Die Kees! Zo, het was weer een mooie en leerzame Wereld Autisme Dag.