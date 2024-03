We dachten dat we momenteel wel genoeg tokkies op televisie hadden, maar nu komen de oertokkies ook nog terug. De echte Tokkies die daadwerkelijk Tokkie heten, waardoor we iedereen die zich als een Tokkie gedroeg voortaan tokkie gingen noemen. Dit tot frustratie van de Tokkies die zichzelf heel zielig en juist wel sociaal vinden. Het is allemaal de schuld van GeenStijl, zo zien we in de trailer. Wij, en de rest van Nederland, noemden namelijk tokkies Tokkies, waardoor Tokkies constant werden gezien als tokkies. Dat beeld willen ze nu in een documentaire rechtzetten, waardoor twintig jaar na dato de Tokkies weer op uw beeldbuis verschijnen om te vertellen dat ze geen tokkies zijn. Ze zijn gewoon een lieve familie die landelijk bekend werd door een uit de pan geëscaleerde burenruzie in een tokkiewijk en daarna wanhopig probeerde te cashen op het tokkie-imago. Dat cashen lukte niet, maar van dat tokkie-imago kwamen ze niet meer af. En omdat Pa Tokkie, die eigenlijk Gerrie Ruijmgaart heet, mogelijk binnenkort het loodje legt, is dit een laatste poging om Nederland te overtuigen van het feit dat niet alle Tokkies tokkies zijn. Succes daarmee, stelletje Tokkies.