We moeten het hebben over zwanen. Niet over alle zwanen natuurlijk, er zitten hele redelijke lui tussen, maar er zijn altijd een paar rotte appels die het voor de rest van de mand verpesten. Vroeger had je dat niet natuurlijk, toen gedroegen alle zwanen zich keurig netjes, maar de laatste tijd (vandaag) lezen wij steeds meer artikelen (eentje in het AD) over agressieve types, zoals de TERRORZWAAN in het Wantijpark in Dordrecht, die "diverse volwassen en jonge ganzen, eenden en meerkoetjes" onder water duwt totdat ze verdrinken.

",Het is een agressief pokkebeest’’, zegt Kees, die met zijn vrouw en hun twee honden regelmatig door het park loopt. Hij wil niet met zijn achternaam in de krant (waarschijnlijk uit angst voor de zwaan, GS). Onlangs zag hij hoe de zwaan klapperend met zijn vleugels, met veel lawaai, opnieuw een gans onder water hield. ,,Hij hield de kop onder water en was hem aan het verzuipen. Ik ben er toen met een van de honden naartoe gelopen, heb de zwaan weggejaagd en heb de gans op mijn knieën op de kant kunnen trekken. Dat ging maar net. De gans leefde nog en is daarna weggelopen’’, vertelt Kees."

En je mag het natuurlijk niet zeggen, maar Kees zegt het toch: "ze lijken elk jaar agressiever te worden". Het AD is gelukkig van de constructieve journalistiek, dus er wordt meteen gedacht in oplossingen. Nou die heeft Kees. "Toch weet parkbezoeker Kees wel wat hij met de zwaan zou doen. ,,Wat doe je met een agressieve hond? Juist: afmaken.’’" Iemand nog vragen?