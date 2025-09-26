LANDGENOTEN GEFELICITEERD! Met de terugkeer van Kees Flodder in 2026 is de veromroepmaxxing van Nederland bijna voltooid. We zijn er bijna! Nu alleen nog Swiebertje, Pipo de Clown, De Fabeltjeskrant en Zeg 'ns AAA en we zijn klaar voor toekomst. We hebben er zin an. Eerste beelden Tatjana hierboven.