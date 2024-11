We zijn zonder te kijken gloeiend emotioneel want een van de meest iconische polderfilmproducties van de laatste honderd jaar krijgt een vervolg. Volgens kijkcijferfiguur Tina Nijkamp komt er een nieuwe Flodder. YES! Het zou gaan om een spin-off over Kees Flodder en dan kan het dus gaan over zus Kees die gespeeld werd door Tatjana Simic of broer Kees die gespeeld werd door Sinterklaas de Walle. Het is nog niet duidelijk hoe of wat, of Dick Maas betrokken is en wie de rollen gaan spelen, maar in de koffiecorner op GSHQ dromen we al de hele ochtend over Tatjana. Niet alleen vanwege de meest memorabele scène in de Nederlandse filmgeschiedenis ('buurman wat doet u nu'), ook omdat Tatjana simpelweg geweldig is. Gaf hoogstpersoonlijk een lading aan de voornaam 'Tatjana' (zoals Pamela dat deed in de VS), hoefde niet eens te kunnen acteren om goed te zijn en van haar vertrek uit de schijnwerpers zijn we nog steeds in de war. Meer meer meer meer Tatjana op de televee!