Jantje, Pietje, Klaasje. Een welbekende riedel op GeenStijl, als Jantje, Pietje en Klaasje weer iets hebben uitgespookt. Iedereen besmuikt grinniklachen om Jantje, Pietje en Klaasje, want dan zijn het meestal geen Jantje, Pietje en Klaasje. MAAR NU DUS WEL. Ladies and gentlemen.. we got him. JAN uit Heusden-Asten. Bepotelde en randde tienermeisjes aan in Deurne. JAN staat nu smile op GeenStijl, maar wel met een blur voor JAN z'n kokosnoot (want dat moet van de OVJ) en nu heeft JAN een week de tijd om naar het pliesieburo te komen. JAN MELDEN.