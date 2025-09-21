We hebben de gruwelijke beelden gezien. De pliesie op het Malieveld kreeg gisteren vooral KLOP bij het IN- en UITSTAPPEN van de ME-busjes. Het schorriemorrie zit exact op die momenten te wachten, en valt dan massaal aan. En dan kunnen de agenten weinig doen, want geen ruimte om uit te halen met den wapenstok. Tuigh van de richel NEERSCHIETEN MET F35's is kennelijk geen optie, want heel veel papierwerk enzo.

De Telegraaf: De politievoorman pleit voor uitbreiding van het wapenarsenaal van de ME: "Tussen de wapenstok en het pistool zit niets. We hebben iets nodig dat een stevige pijnprikkel geeft zodat relschoppers stoppen. Denk aan een luchtdrukwapen of een kleurprojectiel waarmee je iemand markeert en later kunt oppakken. Zo voorkom je dat agenten hun pistool moeten gebruiken.”

IEMAND EEN IDEETJE?