ME wil nieuw wapen na rellen Den Haag
zo is het niet leuk meer
Politievakbond wil wapenarsenaal ME uitbreiden na aanval op agenten in Den Haag: ’Anders blijft alleen pistool over’ https://t.co/iPEtXVqwzp— De Telegraaf (@telegraaf) September 21, 2025
We hebben de gruwelijke beelden gezien. De pliesie op het Malieveld kreeg gisteren vooral KLOP bij het IN- en UITSTAPPEN van de ME-busjes. Het schorriemorrie zit exact op die momenten te wachten, en valt dan massaal aan. En dan kunnen de agenten weinig doen, want geen ruimte om uit te halen met den wapenstok. Tuigh van de richel NEERSCHIETEN MET F35's is kennelijk geen optie, want heel veel papierwerk enzo.
De Telegraaf: De politievoorman pleit voor uitbreiding van het wapenarsenaal van de ME: "Tussen de wapenstok en het pistool zit niets. We hebben iets nodig dat een stevige pijnprikkel geeft zodat relschoppers stoppen. Denk aan een luchtdrukwapen of een kleurprojectiel waarmee je iemand markeert en later kunt oppakken. Zo voorkom je dat agenten hun pistool moeten gebruiken.”
IEMAND EEN IDEETJE?
Niet Zeau
Maar zeau
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Politie "vreest voor leven" waarschijnlijk ontvoerde vrouw, verdachte Omar Alhamad "had mogelijk inreisverbod"
Mogelijk weer een 'Syrische eerzaak' met een mogelijk dodelijke afloop
Politieteam contraspionage zit Russische spionnen op de hielen
Gaat Carly Simon een liedje van maken