achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ME wil nieuw wapen na rellen Den Haag

zo is het niet leuk meer

We hebben de gruwelijke beelden gezien. De pliesie op het Malieveld kreeg gisteren vooral KLOP bij het IN- en UITSTAPPEN van de ME-busjes. Het schorriemorrie zit exact op die momenten te wachten, en valt dan massaal aan. En dan kunnen de agenten weinig doen, want geen ruimte om uit te halen met den wapenstok. Tuigh van de richel NEERSCHIETEN MET F35's is kennelijk geen optie, want heel veel papierwerk enzo.

De Telegraaf: De politievoorman pleit voor uitbreiding van het wapenarsenaal van de ME: "Tussen de wapenstok en het pistool zit niets. We hebben iets nodig dat een stevige pijnprikkel geeft zodat relschoppers stoppen. Denk aan een luchtdrukwapen of een kleurprojectiel waarmee je iemand markeert en later kunt oppakken. Zo voorkom je dat agenten hun pistool moeten gebruiken.”

IEMAND EEN IDEETJE?

Niet Zeau

Maar zeau

FLASH BALLS

Tags: politie, ME, wapens
@Pritt Stift | 21-09-25 | 17:25 | 65 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.