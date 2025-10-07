Amazon verwijdert wapens uit alle James Bond-posters, draait het soort van terug na ophef
De castratie stopt pas als 007 een vrouw is OHNEE DAT IS ZE AL (niet te verwarren met James Bond)
Bij zo'n miljardenbedrijf hè, welke beslisboom gaat hier nou aan vooraf? En wat is het motief? Een nieuwe doelgroep aanspreken? Hoe dan ook, na terugslag (zo vertaal je 'backlash') uit de 'gemeenschap' zijn de overduidelijk bewerkte afbeeldingen waarin het wapen gewoon uitgegumd is weer vervangen, maar nu wel nog steeds door wapenvrije stills uit de films zelf, die toch soms ook wel bewerkt lijken. Veel meer voorbeelden onderstaand en na de breek. De beste Bond-films zijn overigens Goldeneye en Casino Royale, maar die discussie is al een tijdje gesloten. Al wordt de aanstaande Bond-film geregisseerd door Denis Villeneuve, dus wellicht wordt dat ook een kanshebber.
vreemde jongens
October 2, 2025
De toekomst die liberalen willen (dit is dan weer niet echt)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
ME wil nieuw wapen na rellen Den Haag
zo is het niet leuk meer
Alle tieners hebben wapens
Foto: een bezorgde moeder
Koekkoek. Abou Eenarm bij demonstratie voor wapenembargo (Israël, niet Hamas) in Rotterdam
Heeft het reuze naar zijn zin kennelijk
NOS Journaal geeft hoorcollege over James Bond: witte seksistische vrouwenhater & vuige racist
James Bond-item in Journaal slechts piepklein beetje woke
Iedereen reviewt: de nieuwe Aston Martin Vantage. 656 pk, 30% (!) meer dan vorige
Het blijven Spitfires op wielen
's Werelds normaalste mensen boycotten nieuwe James Bond, want Aaron Taylor-Johnson is JOODS
Mindere periode achter de rug maar het gaat gelukkig weer goed met iedereen
Dit wordt de nieuwe James Bond
Bron? The Sun, dus de film is in feite al geschoten