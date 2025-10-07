achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Amazon verwijdert wapens uit alle James Bond-posters, draait het soort van terug na ophef

De castratie stopt pas als 007 een vrouw is OHNEE DAT IS ZE AL (niet te verwarren met James Bond)

Bij zo'n miljardenbedrijf hè, welke beslisboom gaat hier nou aan vooraf? En wat is het motief? Een nieuwe doelgroep aanspreken? Hoe dan ook, na terugslag (zo vertaal je 'backlash') uit de 'gemeenschap' zijn de overduidelijk bewerkte afbeeldingen waarin het wapen gewoon uitgegumd is weer vervangen, maar nu wel nog steeds door wapenvrije stills uit de films zelf, die toch soms ook wel bewerkt lijken. Veel meer voorbeelden onderstaand en na de breek. De beste Bond-films zijn overigens Goldeneye en Casino Royale, maar die discussie is al een tijdje gesloten. Al wordt de aanstaande Bond-film geregisseerd door Denis Villeneuve, dus wellicht wordt dat ook een kanshebber.

vreemde jongens

De toekomst die liberalen willen (dit is dan weer niet echt)

Tags: James Bond, wapens, 007
@Spartacus | 07-10-25 | 19:00 | 134 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.