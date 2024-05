Waar wij dus van wakker liggen 's avonds: nemen we nou de nieuwe Vantage of DB12. En die vraag begint te dringen, want het vakantiegeld komt eraan. De nieuwe Vantage blijft de kleinste, de "Baby Aston", maar lijkt meer op de DB12 dan voorgaande Vantages op DBs leken. Even grote wielen bijvoorbeeld, maar bovenal: met 656 pk 30% (!) meer paardenkracht en koppel (?) dan de vorige Vantage.

Al blijft 007-zilver de enige Astonkleur die we erkennen.