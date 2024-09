Woe to the vanquished

Knappe kerel die het verschil tussen DBS, DB12 en Vanquish nog helder heeft. Nog knappere vent die de nieuwe Vanquish kan betalen, want de startprijs (!) ligt rond de $430.000, maar de extra's configureert u er hier bovenop. Bovenstaand in het rood, onderstaand in het zilver, hier in het koper, en meer showmodellen zijn er nog niet. Na de breek het begin van de Vanquish-bloedlijn, namelijk de Virage uit 1989.

Maar goed, wordt het deze, of toch de meer bescheiden nieuwe Vantage?