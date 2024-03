Pap, mam, dit is hem. The Sun schrijft dat 'een bron' hen over acteur Aaron Taylor-Johnson (33, wiki) vertelt: "Bond is Aaron’s job, should he wish to accept it. The formal offer is on the table and they are waiting to hear back. As far as Eon is concerned, Aaron is going to sign his contract in the coming days and they can start preparing for the big announcement."

Aarons doorbraak was die prachtrol in Kickass (2010), waarvan vooral de eerste een echt enorm geslaagde film was. Recent zag u hem nog naast Brad Pitt in Bullet Train, wat een treinramp van een script had en waar ook Taylor-Johnson een vrij plat 'comedic relief/tough guy' personage had, dat hij desondanks kundig invulde.

Maar goed, nu wordt het dus James Bond - mogelijk niet te verwarren met 007, want dat moordlicensienummer ging in de laatste film naar Lashana Lynch (v, van kleur). Het is scripttechnisch overigens te hopen de nieuwe serie niet voortbortduurt op de vorige, want er zat echt al drie films geen echt leven meer in dat 'universum'.

De echte hoop is natuurlijk dat de geruchten die niet bleken te kloppen dat Christopher Nolan de nieuwe reeks zou regiseren wel blijken te kloppen. En dat de eerste goede Bond-film sinds GoldenEye en Casino Royale - hierover is geen plaats voor discussie op deze marktplaats van ideeën sorry - Agent of the Crown heet.