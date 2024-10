Hee maar dit is gek. Gisteren las u over agenten die morele dilemma's hebben bij het bewaken van Joodse objecten en evenementen. Dan verwacht u vandaag wellicht dat de woordvoerder van de politie (die betaald wordt om het woord te voeren) zegt: voor mensen die morele bezwaren hebben tegen het bewaken van Joodse objecten en evenementen is bij ons in het korps geen plaats. Personeelstekort of niet, diversiteitsquotum of niet, dit gaat zoveel grenzen over dat wij iedereen die hier morele bezwaren tegen heeft stante pede het korps uit flikkeren.

In plaats daarvan lezen we in de T.: "Er is geen strak beleid voor. De lijn is dat politiemensen morele bezwaren mogen hebben”, zegt woordvoerder van de korpsleiding, Mireille Beentjes. De politie zegt rekening te houden met agenten die ergens niet ingezet willen worden. „We houden rekening met morele bezwaren bij het maken van roosters. Maar als er een spoedklus is word je gewoon ingezet. Of je nou wil of niet. Je hebt je professioneel te gedragen. Een ander mag er niets van merken."

Maar dan! Lezen we nog even verder en dan staat er opeens dit: "Ter aanvulling zei korpschef Janny Knol dinsdagmiddag nog (lol, die is zich ook de tandjes geschrokken van de absurde uitspraak van haar eigen woordvoerder, red.) dat de korpsleiding ‘geen begrip’ heeft voor politiemensen die geen Joodse objecten willen bewaken vanwege morele bezwaren. Wel worden er intern gesprekken gevoerd over hoe hier binnen de politie mee om moet worden gegaan."

Ah, interne gesprekken voeren! Wat inspirerend. Morele bezwaren tegen het bewaken van Edwin Wagensveld (hier mislukt) lijken trouwens wel toegestaan. "Beentjes zegt dat ook bij de koranverbranding door Pegida agenten moeite hadden om ingezet te worden. „Het doet ze dan pijn als de koran verbrand wordt, maar ze moeten tegelijkertijd de mensen die het doen wel beschermen.”"

MAAR! "De neutraliteit is alles. Het is leidend, altijd. Maar er met elkaar over in gesprek gaan ook.”"

HAHAHAHAHAHA.