Pand Universiteit Utrecht al week bezet door Palestina-activisten, reeds gestopte oorlog moet nu echt stoppen
We schakelen even over naar Utrecht, waar 350 collegegeld betalende entiteiten niet kunnen studeren omdat een pand van de universitaire entiteit al bijna een week wordt bezet door de mild verwarde activistische entiteit Utrecht Encampment. Die zijn helemaal over hun theewater omdat de universitaire entiteit nog niet alle banden heeft verbroken met de zionistische entiteit, die haar militaire entiteit flink tekeer liet gaan tegen en in de Palestijnse entiteit, nadat een uit de Palestijnse entiteit ontsproten terroristische entiteit allerlei bejaarde en kinderlijke en vrouwelijke entiteiten slachtte en ontvoerde. Nu zijn er inderdaad veel te veel morsdode entiteiten, een probleem dat volgens de mild verwarde activistische entiteit Utrecht Encampment verholpen kan worden door met onmiddellijke ingang elke samenwerking met wetenschappelijke entiteiten stop te zetten. Hoewel er na ferm ingrijpen van de Amerikaanse entiteit al vrede is, is zoiets vanzelfsprekend een fragiele entiteit, tot grote zorgen van allerhande besjaalde entiteiten. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat zulke jonge entiteiten zich manifesteren als maatschappelijk betrokken entiteiten, al hebben wij als bloggende entiteit onze twijfels bij het nut van deze exercitie.
