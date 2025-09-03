Honderden Palestina-demonstranten verstoren Vuelta, geen ritwinnaar aangewezen om escalatie te voorkomen
In zover dit nog geen escalatie is, natuurlijk
Last 400m in Bilbao completely lined by pro-Palestine protesters, several deep, faced by armed police. Protestors in their hundreds, maybe thousands. Surreal scene. pic.twitter.com/rAVPI95Hsf— Daniel Friebe (@friebos) September 3, 2025
Deja Vuelta: wederom proberen "demonstranten" het leed in de Gazastrook te verhelpen door een wielerwedstrijd te verstoren, omdat er met Israel-Premier Tech een ploeg meedoet met Israël in de naam en alsof dat niet erg genoeg is ook nog een daadwerkelijke Israëliër in de gelederen. Op de een of andere manier mag iedereen zichzelf in een verontrustend strak fietspak voor lul zetten op internationale tv, behalve hunnie. Tot dusver hadden de sabotagepogingen weinig effect maar nu helaas wel. Niet op de situatie in Gaza, die blijft ook ellendig als er nooit meer een sterveling op een fiets stapt, maar wel op de Vuelta, die vandaag geen ritwinnaar krijgt. Bij de finish in Baskenland krioelt het van de Palestina-demonstranten en de sfeer is er: grimmig.
Hele dag al gedoetjes
🚴🇪🇸 | De hele dag zijn er rond Bilbao van deze protestacties. Het gaat telkens maar net goed met de renners... 😶😶 #LaVuelta25— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 3, 2025
📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/Nw5hAB1pkB
Moment waarop het nieuws binnenkomt
🚴🇪🇸 | Naar wat zitten we nog te kijken? Er komt vandaag geen ritwinnaar, als gevolg van onrust aan de finish vanwege de vele Palestina-protesten... #LaVuelta25— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 3, 2025
📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/7g7AUeRj9c
Reaguursels
