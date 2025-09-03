Deja Vuelta: wederom proberen "demonstranten" het leed in de Gazastrook te verhelpen door een wielerwedstrijd te verstoren, omdat er met Israel-Premier Tech een ploeg meedoet met Israël in de naam en alsof dat niet erg genoeg is ook nog een daadwerkelijke Israëliër in de gelederen. Op de een of andere manier mag iedereen zichzelf in een verontrustend strak fietspak voor lul zetten op internationale tv, behalve hunnie. Tot dusver hadden de sabotagepogingen weinig effect maar nu helaas wel. Niet op de situatie in Gaza, die blijft ook ellendig als er nooit meer een sterveling op een fiets stapt, maar wel op de Vuelta, die vandaag geen ritwinnaar krijgt. Bij de finish in Baskenland krioelt het van de Palestina-demonstranten en de sfeer is er: grimmig.