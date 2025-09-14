VUELTA STILGELEGD - DEMONSTRANTEN OP ROUTE, HEKKEN OP PARKOERS
Madrid is niet ver meer... als ze het al halen
En dan nu sport, oh nee politiek. Tunen we nu naar de fijne fietszender Eurosport voor de 21ste en finale etappe van de Ronde van Spanje. Dit jaar was het bijzonder rommelig en stom door pallie-vervelio's met vlaggen, met punaises, met ingekorte ritten, met uitslagen die werden geschrapt, met een Enge Man die uit de Bosjes sprong, waardoor een renner ten val kwam (en moest opgeven), met malloten die op de weg gingen liggen, met een wedstrijdleiding die WTF WTF WTF vond dat een bepaalde groep de koers maar moest verlaten, en met wielershirts waar namen vanaf werden gehaald. In F*KKING SPANJE. In dat land krijgen ze goedverdoemme een fatsoenlijke driestaten-oplossing niet voor elkaar (Castillië, Baskenland en Catalonië), en die f*kking Spanjaarden hebben bezette gebieden (Ceuta, Melilla) in Marokko, waardoor die Marokkanen genocide plegen in de Westelijke Sahara. Echt, hou je bek, Spanjool. Enfin, KOERS.
SLOTRIT is 5 kilometer ingekort
Update: PALLIE DEMO op km 57 van de koers. Renners staan stil
Wat. Een. Puinhoop.
We all feared that it will happen and it happened, the Vuelta had to be stopped because of these "protests". #LaVuelta25 pic.twitter.com/G2UhNsLLlf— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 14, 2025
