achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Demonstranten met Palestijnse vlaggen blokkeren weg tijdens Vuelta

Hier alsjeblieft aandacht

Schakelen we nu over naar Spanje, waar "pro-Palestijnse" "demonstranten" zojuist hebben geprobeerd het leed in de Gazastrook op te lossen door een wielerploeg met Israël in de naam en één Israëliër in de gelederen het fietsen onmogelijk te maken. Israel-Premier Tech kan er he-le-maal niets van maar laat die mannen toch in godsnaam in ranzig strakke pakjes over het asfalt flaneren. Bronnen melden overigens aan GeenStijl dat het leed in de Gazastrook ondanks deze dappere poging nog steeds niet is opgelost. Heel gek.

Tags: vuelta, "demonstreren", gaza
@Schots, scheef | 27-08-25 | 18:34 | 134 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.