Schakelen we nu over naar Spanje, waar "pro-Palestijnse" "demonstranten" zojuist hebben geprobeerd het leed in de Gazastrook op te lossen door een wielerploeg met Israël in de naam en één Israëliër in de gelederen het fietsen onmogelijk te maken. Israel-Premier Tech kan er he-le-maal niets van maar laat die mannen toch in godsnaam in ranzig strakke pakjes over het asfalt flaneren. Bronnen melden overigens aan GeenStijl dat het leed in de Gazastrook ondanks deze dappere poging nog steeds niet is opgelost. Heel gek.