Demonstranten met Palestijnse vlaggen blokkeren weg tijdens Vuelta
Hier alsjeblieft aandacht
🚴🇪🇸 | Oei! De ploeg van Israel-Premier Tech wordt vertraagd door een protest met Palestijnse vlaggen. ⏱️ #LaVuelta25— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 27, 2025
📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/P9nxHgjpTs
Schakelen we nu over naar Spanje, waar "pro-Palestijnse" "demonstranten" zojuist hebben geprobeerd het leed in de Gazastrook op te lossen door een wielerploeg met Israël in de naam en één Israëliër in de gelederen het fietsen onmogelijk te maken. Israel-Premier Tech kan er he-le-maal niets van maar laat die mannen toch in godsnaam in ranzig strakke pakjes over het asfalt flaneren. Bronnen melden overigens aan GeenStijl dat het leed in de Gazastrook ondanks deze dappere poging nog steeds niet is opgelost. Heel gek.
Juste avant le passage d'Israël-Premier Tech, cinq manifestants pro-Palestine ont bloqué la route sur ce contre-la-montre par équipes. Les coureurs ont dû ralentir, perdant quelques secondes. #LaVuelta25— Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 27, 2025
📹 via @machefer_tompic.twitter.com/9Ijs7tB4nJ
