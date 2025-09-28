achtergrond

LIVE! WK hardrijden op de fiets in RWANDA

Dit lullige zootje ongeregeld is de Nederlandse ploeg

Okee Mathieu had geen zin (die zit in Amerika bij de Ryder Cup) én we hebben geen Sam Oomen (maat) want die had vannacht de schijt. Nu zijn we gestart met slechts vijf renners en dat geeft wel aan hoe dun de spoeling is, want we hadden acht startplekken. Bovendien is ene Menno Huising (wie?) dan al de vervanger van Koen Bouwman. We staan compleet voor lul. Enfin, het WK Wielrennen dus. In Kigala, Rwanda, waarover iedereen riep dat we er wel een keertje heen moesten om te fietsen, en nu we dat doen alle blanksuperieure sportbobomannen weer zoiets hebben van: jaaa sportswashing wat doen we hier eigenlijk huuu huuu gelukkig zitten we volgend jaar weer in Canada. Kom nou! Het is gruwelijk! Kigali! Rwanda! Is ONZE Thymen Arensman dan nog een kanshebber op dit parcours? Nah: het zal gaan tussen Tadej Pogacar (Slo) en Remco Evenepoel (Bel). LIVE op NPO1. Vandaag drinkt u Hapkin. Later meerrrrrr.

UPDATE - Remco kraakt. Doei Eddy
UPDATE - Tadej kachelt ze allemaal op een hoop

Tags: wielrennen, fietsen, kigali, rwanda
@Mosterd | 28-09-25 | 13:37 | 94 reacties

