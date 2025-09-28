LIVE! WK hardrijden op de fiets in RWANDA
Dit lullige zootje ongeregeld is de Nederlandse ploeg
Okee Mathieu had geen zin (die zit in Amerika bij de Ryder Cup) én we hebben geen Sam Oomen (maat) want die had vannacht de schijt. Nu zijn we gestart met slechts vijf renners en dat geeft wel aan hoe dun de spoeling is, want we hadden acht startplekken. Bovendien is ene Menno Huising (wie?) dan al de vervanger van Koen Bouwman. We staan compleet voor lul. Enfin, het WK Wielrennen dus. In Kigala, Rwanda, waarover iedereen riep dat we er wel een keertje heen moesten om te fietsen, en nu we dat doen alle blanksuperieure sportbobomannen weer zoiets hebben van: jaaa sportswashing wat doen we hier eigenlijk huuu huuu gelukkig zitten we volgend jaar weer in Canada. Kom nou! Het is gruwelijk! Kigali! Rwanda! Is ONZE Thymen Arensman dan nog een kanshebber op dit parcours? Nah: het zal gaan tussen Tadej Pogacar (Slo) en Remco Evenepoel (Bel). LIVE op NPO1. Vandaag drinkt u Hapkin. Later meerrrrrr.
UPDATE - Remco kraakt. Doei Eddy
UPDATE - Tadej kachelt ze allemaal op een hoop
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE! WK Mountainbiken (!) met Mathieu van der Poel
We proberen iets nieuws op GeenStijl
Honderden Palestina-demonstranten verstoren Vuelta, geen ritwinnaar aangewezen om escalatie te voorkomen
In zover dit nog geen escalatie is, natuurlijk
Hee hoe kan dat nou? Steeds meer "fiets"ongelukken
Fietsen, het nieuwe autorijden
LIVE. Gruwelberg in de GIRO
Fietsen makkers
Skjelmose wint Amstel Gold Race
Het wordt een bloedbad
Madlener doet NIETS aan gevaarlijke fatbikes, dringt mensen wél fietshelm op
Je bent zélf een fietshelm, Madlener