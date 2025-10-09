Nog veel onduidelijk, maar eerste berichten zijn hoopvol: BN'ers gaan fietsen in India op SBS 6
We moeten realistisch blijven: het is nog vroeg. Natuurlijk is iedereen optimistisch over dit nieuws, dat mag ook, heus, maar in het verleden hebben we geleerd dat het in de praktijk ook kan tegenvallen na dergelijke berichten. Het zijn bovendien alleen nog maar plannen, die nog uitgewerkt moeten worden. Maar toch maar toch maar toch. Er WORDT wel degelijk over gesproken. Het ZOU zelfs volgende maand al worden opgenomen. Er SCHIJNT een lijst met namen te circuleren. Het KAN dus zomaar werkelijkheid worden. Dus wie weet wie weet wie weet. "Talpa werkt aan een fietsprogramma met bekende Nederlanders. De kandidaten reizen daarvoor af naar India en zullen in tweetallen in actie komen. De opnamen starten volgende maand. Het is de bedoeling dat de titel volgend jaar op de buis komt bij SBS 6." Was het maar vast volgend jaar.
