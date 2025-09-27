Ja makkers u hoeft ons niet uit te leggen dat u vanmiddag met Samantha naar de palingrookmarkt moet - we zijn er zelf ook. Maar als u wel zelf mag kiezen kunt u linkerhand in de Cheetos rechterhand op de vuvuzela weer kijken naar het WK Wielrennen. Vandaag eerst: de vrouwen. Dat is belangrijk, niet in de minste plaats omdat we KANS maken. Demi Vollering is de beste wielrenster ter wereld, veel beter dan de Belgische Lotte Kopecky, die niet eens van start gaat. Topfavoriete vandaag is een Française, maar die gaat trouwen met Dylan van Baarle (geen familie van, en bovendien veel leuker) dus zij is ook gewoon half Nederlands. Het WK is in Rwanda, in Afrika, en ook dat is mooi. We klimmen over de Côte de Kigali Golf (800 meter aan 8,1 procent) en de Côte de Kimihurura (1,3 kilometer aan 6,3 procent). Hup Holland. LIVE op de Belg, de NOS, HBO, Eurosport, overal.