Mooi is Nederland he! Zo mooi dat u vandaag een rondje Limburg mag schermfietsen. Op de gravelbike, een racefiets met iets dikkere banden, zodat u ook van de gebaande paden kan. Rondje Limburg is aangelegd door parcoursdirecteur en allround mooie kerel Bram Tankink, die hard kon fietsen, maar net niet hard genoeg om te winnen. Bram Tankink kon ook goed ouwehoeren en dat deed-ie soms zo goed, dat de rest alvast was gaan fietsen. Enfin, het rondje Ons Limburg is zelfs het WERELDKAMPIOENSCHAP gravelen. Gisteren wonnen we al bij de vrouwen, al hebben die nu wel allemaal mot met elkaar. Vandaag juicht u vanaf de bank, met de ene hand in de onderbroek en de andere aan de vlaai, voor de Nederlandse koning Tibor del Grosso. Stijlloze voorspelling echter: de Belgische beuker Tim Wellens óf de Engelse boskabouter Tom Pidcock gaat winnen. LIVE op NPO1, Eurosport, HBO, de Belg, enzovoorts.