achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE! WK Mountainbiken (!) met Mathieu van der Poel

We proberen iets nieuws op GeenStijl

Goh nou wat een leuke zondagse verrassing, want u mag (weer eens) meepraten over mountainbiken. Vroeger ramde u nog weleens op de Kenosha door het bos tot de voorvork het begaf en uw vrienden u smalend uitlachten, terwijl de ene niet verder kwam dan een lelijke BeOne van 500 gulden en andere z'n prachtige Giant liet stelen op een Franse berg. Enfin, het draait natuurlijk allemaal om Mathieu van der Poel, de man die met Max Verstappen en De Graafschap-spits Bouke Boersma wedijvert om de eretitel van 's lands grootste sportman van het moment. Mathieu gaat op voor de wereldtitel in z'n vierde discipline: wegwielrennen, veldrijden & gravelfietsen heeft-ie al. LIVE op NOS, Eurosport & HBO. Later meerrrrr.
Update - Nee, het is vandaag niet voor Mathieu

Tags: sport , wielrennen, mathieu van der poel
@Mosterd | 14-09-25 | 13:30 | 16 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

LIVE! Almere City - Vitesse

De beste wedstrijd die we nooit hebben gehad

@Mosterd | 09-08-25 | 16:30 | 121 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.