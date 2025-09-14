LIVE! WK Mountainbiken (!) met Mathieu van der Poel
We proberen iets nieuws op GeenStijl
Goh nou wat een leuke zondagse verrassing, want u mag (weer eens) meepraten over mountainbiken. Vroeger ramde u nog weleens op de Kenosha door het bos tot de voorvork het begaf en uw vrienden u smalend uitlachten, terwijl de ene niet verder kwam dan een lelijke BeOne van 500 gulden en andere z'n prachtige Giant liet stelen op een Franse berg. Enfin, het draait natuurlijk allemaal om Mathieu van der Poel, de man die met Max Verstappen en De Graafschap-spits Bouke Boersma wedijvert om de eretitel van 's lands grootste sportman van het moment. Mathieu gaat op voor de wereldtitel in z'n vierde discipline: wegwielrennen, veldrijden & gravelfietsen heeft-ie al. LIVE op NOS, Eurosport & HBO. Later meerrrrr.
Update - Nee, het is vandaag niet voor Mathieu
