LIVE. PSV - Napoli
Napoooooliiiii
Kijk die Napolitanen gisteren in de stad waren daar helemaal niet om rotzooi te trappen, die kwamen daar om pizza te vreten en heel hard 'mamma mia' te roepen, en die Eindhovenaren op zoek naar Napolitanen waren ook niet op jacht, die wilden gewoon knuffelen, en de Arabische gemeenschap ging ook niet op jacht, want er waren geen Joden in het spel. Wel op jacht gaat PSV: op jacht naar de PUNTEN. PSV tegen Napoli, de knettergekke club van Maradona, ook wel bekend als de Eric Viscaal van i Partenopei. Tegenwoordig bij Napoli gangsterfurby Noa Lang, die u allemaal nog kent als zoon van de scheids, alsook Sam Beukema uit Deventer. Om de cirkel rond te maken: na de klik de allermooiste ooit, met Victor Sikora, ook uit Deventer. Stijlloze voorspelling: PSV - Napoli 2-1.
UPDATE RUST - 2-1 voor PSV (zeiden we toch). Gelukkig heeft Ziggo de allergrootste PSV-fan weer achter de microfoon gekwakt
UPDATE - 6-2. 6-2. 6-2.
Wie? PSV Eindhoven! 🗣️🔥#PSVNAP #UCL pic.twitter.com/iRLTPkmONr— PSV (@PSV) October 21, 2025
