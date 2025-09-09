achtergrond

2000+ asielzoekers in Ter Apel. COA moet 50K dokken

van uw geld natuurlijk

Katsjing. VIJFTIGDUIZEND PIETERMANNEN. Dat bedrag mag het COA (bekend van de moord op Lisa) nu betalen aan de gemeente Westerwolde wegens meer dan 2000 logeetjes in COA-locatie Ter Apel. Terwijl de diverse politieke campagnes voor TK2025 zich richten op minder minder minder asielinstroom, blijven de rigide VVD-ambtenaren van COA en IND Nederland volplempen met instromiërs, huizenopeisers en godweetwie er allemaal nog dit land komt binnenwandelen, uit Ethiopisch Nigeria of hoe die landen ook heten. Ze doen het er gewoon om. Schandalig. Blegh.

Tags: coa , ind, ter apel
@Pritt Stift | 09-09-25 | 20:00 | 241 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

