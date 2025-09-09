2000+ asielzoekers in Ter Apel. COA moet 50K dokken
van uw geld natuurlijk
Katsjing. VIJFTIGDUIZEND PIETERMANNEN. Dat bedrag mag het COA (bekend van de moord op Lisa) nu betalen aan de gemeente Westerwolde wegens meer dan 2000 logeetjes in COA-locatie Ter Apel. Terwijl de diverse politieke campagnes voor TK2025 zich richten op minder minder minder asielinstroom, blijven de rigide VVD-ambtenaren van COA en IND Nederland volplempen met instromiërs, huizenopeisers en godweetwie er allemaal nog dit land komt binnenwandelen, uit Ethiopisch Nigeria of hoe die landen ook heten. Ze doen het er gewoon om. Schandalig. Blegh.
Morgen rond 10:00 uur op https://t.co/mRlYORVVof— Israel Premier Pritt (@Pritt) September 7, 2025
"De asielinstroom van week 36 bedroeg ongeveer 900"
blablabla https://t.co/LcmBBJXlI3
