Dinsdag yes vrije dag luchtige kleding aan want warm tot heet ontbijten water (of bier) koud leggen de tuin zomerklaar maken stoelen poetsen grasmaaien even rustig zitten nee moeder belt of die emmer en schoonmaakspullen nog eens terugkomen troep terugbrengen met de fiets onderweg het besef oja er moeten nog boodschappen worden gedaan spullen dumpen bij moeder ah dat kapotte zonnescherm nog even naar het grofvuil brengen tuurlijk doei boodschappen doen bezweet terug alles inruimen shit olijfolie vergeten terug naar de super thuis het huis stofzuigen want de tuindeur vergeten dicht te doen bij vertrek kut in de stront gestaan voor de super schoenen schrobben doodmoe even zitten o nee kind halen van school vriendjes mee spelen in de tuin schoonmoeder komt gezellig langs koffie nee veel te heet doe maar water gezellig kletsen schoonmoeder en weg schoonmoeder en vriendjes rode pan bier nee water later eten maken afruimen boenen morgen strand nee werken GS checken haha wat een lelijke Ferrari nieuws hee hoera REGIONALE HITTEGOLF IN NEDERLAND 30,7 graden in Ell (?) straks mogelijk RECORDS. Nouja, nu weet u wel hoe warm het is.