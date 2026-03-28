[LIVEBLOG IRAN HIER]

Lenteachtige vooruitzichten voor Pasen. Dat doet ons goed, dat doet iedereen goed. Pasen moet warm zijn en niet koud, Pasen is het leukst als de eitjes in de tuin niet zijn natgeregend of vastgevroren, en daarom kunnen we nu alvast vieren dat we Pasen kunnen vieren in de warmte. Een warm Pasen is immers als een ijskoude jus d'orange, als een perfect gekookt eitje, als getoast brood dat goed snijdbaar is, als kokend hete thee die toch te drinken is, als versgemalen koffie, als een paasontbijtje zonder gezeik, als een paashaas die geen kinderen misbruikt, als een servet met daarop zo'n leuke sierlijke tekst met vrolijke of fijne of zalige Pasen erop haha, als een biertje met alcohol, als een zonnetje op je vrije maandag, als een extralarge weekend, als Formule 1 in april , als een witte kerst, als een verjaardag met vrienden, als een goede wijn op het juiste moment ontkurken, als een hoogtepunt in bed, als een hoogtepunt ergens anders dan in bed, als een gouden medaille op de Spelen, als een chocoladekoekje met lekker veel chocobrokken erin, als een stevige plastic tas, als een perfect gescheurd velletje vershoudfolie, als een papiersnee op de dag dat je dertig miljoen wint met je lot uit loterij, als een strafschop in de 92e minuut bij een 0-0 stand in de finale tegen Duitsland op het WK in de VS en daarna de beker krijgen van Trump, als een fiets zonder lekke band, een warm Pasen is als een warm Pasen: ZALIG.