Aprilletje zoet geeft weleens een witte hoed, een WITTE HOED IN DE BROEK, omdat iedereen zo bronstig is als een dolle stier. Het wordt de komende dagen 20 graden+ met zelfs 23 joekels op de kaart. Pak de parasol uit de schuur, sla grote lappen opeetvlees in, marineer, duik in het kolenhok, leg bier koud, zoek de korte broek, zet zwembadje op, koop zonnebrand (niet nodig volgens de Eerste Kankertheorie van Vlaardingerbroek, maar u bent uw eigen baas), bereid u voor op artikelen in het AD of teenslippers wel/niet naar kantoor kunnen (spoiler: ligt eraan waar u werkt), reserveer terras, zoek zonnehoed, sproei de tuin, wied het onkruid, koop een frisbee (of nee, toch maar niet), grill de groente, moord de mug, sta vroeg op, bedenk dat we ooit luisterden naar Guillermo & Tropical Danny, lach erom en we spreken elkaar weer op 30 oktober bij het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf. Tot dan.

Tags: zomer, weer, DES DOODS
@Mosterd | 07-04-26 | 11:30 | 85 reacties

