ZOMER: 20+ graden
Makkers wild geraas staken
Aprilletje zoet geeft weleens een witte hoed, een WITTE HOED IN DE BROEK, omdat iedereen zo bronstig is als een dolle stier. Het wordt de komende dagen 20 graden+ met zelfs 23 joekels op de kaart. Pak de parasol uit de schuur, sla grote lappen opeetvlees in, marineer, duik in het kolenhok, leg bier koud, zoek de korte broek, zet zwembadje op, koop zonnebrand (niet nodig volgens de Eerste Kankertheorie van Vlaardingerbroek, maar u bent uw eigen baas), bereid u voor op artikelen in het AD of teenslippers wel/niet naar kantoor kunnen (spoiler: ligt eraan waar u werkt), reserveer terras, zoek zonnehoed, sproei de tuin, wied het onkruid, koop een frisbee (of nee, toch maar niet), grill de groente, moord de mug, sta vroeg op, bedenk dat we ooit luisterden naar Guillermo & Tropical Danny, lach erom en we spreken elkaar weer op 30 oktober bij het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf. Tot dan.
Het wordt de komende dagen flink warmer. Volgens de berekening van het KNMI-model Harmonie wordt het morgen 20 en misschien op donderdag wel 22 graden. Dit jaar is het nog niet eerder zo warm geweest. pic.twitter.com/tpGIMu4XLI— Ed Aldus (@EdAldus) April 7, 2026
Dit wil je ook lezen
JIPPIE. Volop kortemouwenweer in maart
We mogen niet meer zeggen dat de zon weer gaat schijnen maar de zon gaat weer schijnen
Code Sneeuw
Ja hoor daar zijn we weerrrrr
SNEEUW DES DOODS op komst
Vannacht mogen we weer
Vrijdag 'KRACHTIGE DEPRESSIE' met VEEL SNEEUW, KNMI roept rayonhoofden bijeen
Nee niet die rayonhoofden, nee niet eens rayonhoofden
Nederland ligt (nog steeds) plat, trein- en vliegverkeer ontregeld, Caroline van der Plas INGESNEEUWD
Hebben jullie eigenlijk een noodpakket