Het is KORTEMOUWENWEER, woensdag 20 graden
TWINTIG GRADEN
FOTO (ANP) - Vrouw, met korte mouw
Goed nieuws voor kleuters, gehandicapten, werklozen, mannen zonder gevoel voor decorum, bloedmooie vrouwen en andere mensen die korte mouwen aantrekken als het lekker weer wordt. WE KUNNEN WEER. Vanochtend is het MOOI WEER, vanmiddag wordt het MOOI WEER, dinsdag wordt het MOOI WEER en woensdag wordt het HELEMAAL MOOI WEER, maar liefst 20 graden. Twintig graden! Vul de gasvoorraden, de biervoorraden, de kortemouwenvoorraden. Lekker man.
