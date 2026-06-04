Laatste dagje volhouden. Nu onweer, hagel, schijt. Daarna wordt het gewoon wekenlang lekker richting-de-zomer-overgangsweer. Hebben we Gerrit Hiemstra helemaal niet voor nodig. We kijken naar de lucht en dan zien we het al. Weer zoals we dat al honderd jaar kennen in Nederland. Dat we het gras maaien en tegen de buurman zeggen: "Weertje hè?" Ja hoor buurman, weertje. Perfect weer om een keer een tomahawk op de bbq te jagen, koud opdrinkbier naar binnen te gooien, het winterhout te hakken, achteruit in te parkeren - nou ja, gewoon alle dingen die vrouwen doen als hun man aan het jagen is in het bos. Prachtig Nederlands weer zoals we dat kennen van Jacob van Ruisdael en Albert Cuyp. Want u dacht misschien dat Jacob van Ruisdael een kade was en Albert Cuyp een markt, nou, mooi niet dus. Lekker heerlijk helder Heineken Hollands zomerweer, met lucht en wolken en zonder al die strepen in de lucht, waarvan we bij Ongehoord Nederland (tuuuuut) altijd horen dat 'de klootzakken' ons weer hebben besproeid met een of ander gif waarvan we in reptielen veranderen. Hollands weer, Nederlands weer. Lekker wandelen, op je klompen, of naar het strand in Scheveningen, om je in elkaar te laten slaan door Marokkanen en Algerijnen. Typisch Hollands! Lekker, goed, fijn, Hollands! Beetje regen, beetje zon, lekker temperatuurtje. Niet te warm, nee hoooo, geen 35 graden ofzo. Voor 35 graden mag u in het vliegtuig naar Zuid-Spanje. Rob Jetten zit zelf ook heel vaak in een vliegtuig dus u mag dat ook best. Gewoon een graad of 20-25 in Nederland met een zonnetje en een wolkje en een buitje, en dan klikt u op '14 dagen' bij de Weerwebsite van Hiemstra en dan klopt er altijd net helemaal precies niks van. En misschien gaat u de komende veertien dagen wel naar een festival, of naar een borrel, of naar het buurtfeest, of naar een of andere markt waar u naar spulletjes gaat kijken om ze niet te kopen, en dan komt u thuis en vreet u zich weer helemaal scheel aan stroopwafels en drop. Ondertussen is het WK voetbal, in Amerika, waar het op veel plekken heel warm is. Gewoon veertig graden bijvoorbeeld, net als in 1994 in Orlando. Maar HO, in Nederland niet. In Nederland is de temperatuur aangenaam. Goed genoeg voor het terras, bier met bitterballen, maar ook goed genoeg om binnen te zitten mocht u daar behoefte aan hebben. Dan denkt u: wat hebben we het toch goed, met ons weer, met onze vier seizoenen en onze aangename temperatuur. En over het voetbal gesproken: straks is het wekenlang Code Oranje. Maar vandaag dus nog niet. Vandaag is het Code Geel.

Update - Bezoekers Harry Styles getroffen door noodweer