Intens trieste actie van het KNMI. Dat heeft namelijk Code Geel uitgeroepen vanwege kans op onweer in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Dat is natuurlijk onacceptabel, want ook in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg is iedereen zometeen eensgezind en met respect aan het stilstaan, terwijl het dus met bakken uit de hemel komt. Wij denken tijdens de twee minuten stilte aan al die pizzabezorgers en/of Dries Roelvink die zometeen twee minuten stil moeten staan terwijl er een onweersbui over ze heen trekt. Respect.