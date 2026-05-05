Zo. De Dodenherdenking is voorbij, dan is het nu tijd voor de echte slachtoffers. Dat zijn natuurlijk de mensen die gisteren hun eigen particuliere gevoel wilden opdringen aan een heel land en verschrikkelijk zijn behandeld door de tirannieke overheid van Femke Halsema en consorten. Uiteraard is iedereen alweer vrijgelaten, uiteraard was beroepsvervelio Frank van der Linden van de partij, uiteraard worden ze verdedigd door Willem Jebbink, die vorig jaar ook al de slachtoffers van Marco Kroon bijstond, en uiteraard loopt Jebbink te zeuren over de politie in de T.

"Jebbink zegt dat zijn cliënten de arrestaties gaan aanvechten. „De burgemeester kan enkel bij wanorde of dreigen daarvan beperkingen aan de demonstratievrijheid stellen. Van dreigende wanorde was geen sprake. Op beelden is zichtbaar dat de groep zwijgend bordjes ophoudt, op borsthoogte”, aldus de advocaat.

Het drietal dat nog wordt verhoord, is volgens Jebbink bovendien „hardhandig tegen de grond gewerkt door agenten in burger”. De advocaat stelt dat zij hierbij letsel, „waaronder blauwe plekken en verdraaide polsen”, hebben opgelopen. „Ook hier lijkt het erop dat de burgemeester op oneigenlijke gronden vreedzaam protest van de Dam heeft verbannen. Dat is in strijd met de grondwet”, aldus Jebbink."

Ja ho wacht ho jongens, het is van tweeën één hè. Óf je bent een dappere verzetsstrijder die door roeien en ruiten gaat om de onderdrukkende fascisten te bestrijden en niet kijkt op een blauw plekje meer of minder, óf je blijft lekker thuis als mensen die niet helemaal geschift zijn samenkomen om op een (min of meer) waardige manier verschrikkelijke gebeurtenissen te herdenken. Niet dit gejank.