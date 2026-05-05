Huilie huilie advocaat beroepsvervelio's na arrestaties: 'blauwe plekken en verdraaide polsen'
Ach ach ach
Zo. De Dodenherdenking is voorbij, dan is het nu tijd voor de echte slachtoffers. Dat zijn natuurlijk de mensen die gisteren hun eigen particuliere gevoel wilden opdringen aan een heel land en verschrikkelijk zijn behandeld door de tirannieke overheid van Femke Halsema en consorten. Uiteraard is iedereen alweer vrijgelaten, uiteraard was beroepsvervelio Frank van der Linden van de partij, uiteraard worden ze verdedigd door Willem Jebbink, die vorig jaar ook al de slachtoffers van Marco Kroon bijstond, en uiteraard loopt Jebbink te zeuren over de politie in de T.
"Jebbink zegt dat zijn cliënten de arrestaties gaan aanvechten. „De burgemeester kan enkel bij wanorde of dreigen daarvan beperkingen aan de demonstratievrijheid stellen. Van dreigende wanorde was geen sprake. Op beelden is zichtbaar dat de groep zwijgend bordjes ophoudt, op borsthoogte”, aldus de advocaat.
Het drietal dat nog wordt verhoord, is volgens Jebbink bovendien „hardhandig tegen de grond gewerkt door agenten in burger”. De advocaat stelt dat zij hierbij letsel, „waaronder blauwe plekken en verdraaide polsen”, hebben opgelopen. „Ook hier lijkt het erop dat de burgemeester op oneigenlijke gronden vreedzaam protest van de Dam heeft verbannen. Dat is in strijd met de grondwet”, aldus Jebbink."
Ja ho wacht ho jongens, het is van tweeën één hè. Óf je bent een dappere verzetsstrijder die door roeien en ruiten gaat om de onderdrukkende fascisten te bestrijden en niet kijkt op een blauw plekje meer of minder, óf je blijft lekker thuis als mensen die niet helemaal geschift zijn samenkomen om op een (min of meer) waardige manier verschrikkelijke gebeurtenissen te herdenken. Niet dit gejank.
KAMERVRAGEN DIERENPARTIJ!!!
Man wilde niet stoppen met duiven voeren. #Dodenherdenking op #4mei op de #Dam in #Amsterdam pic.twitter.com/oKD2kSaGgX— Bob van Keulen (@BobHGL) May 4, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE. Nederland herdenkt onacceptabele gebeurtenissen uit het verleden
@KoninginWilhelmina: "Wat een intens trieste actie. Onbegrijpelijk dat ons land bezet wordt. Dit is totaal respectloos en onacceptabel."
Actiegroep wil dodenherdenking inclusief, waardig en zuiver (?) maken, roept bezoekers op bordjes met 'Nooit meer is nu' mee te nemen
"We benadrukken dan ook dat wij verstoringen niet vinden passen bij een herdenking en op geen enkele manier daartoe oproepen"
De ontjoodsing en de ontnederlandsing van de dodenherdenking
Een ONTKETENDE Tuur aan de bar in Het StamCafé
HANS TEEUWEN VIDEO. Dodenherdenking nu nóg inclusiever!
Gewoon alles herdenken wat kan het schelen
LIVEBLOG: Dodenherdenking
Beste mensen welkom in 'uw' 'land'