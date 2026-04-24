Het leuke aan dodenherdenking is dat het oorspronkelijk bedoeld was om bepaalde doden te herdenken, maar het natuurlijk iedereen vrij staat om andere doden te herdenken (sterker, dat is inmiddels min of meer het oogmerk), of iets heel anders te herdenken, zoals de korte doch roerige periode dat John Heitinga hoofdtrainer was van Ajax. Je mag ook niets herdenken, maar gewoon over iets willekeurigs denken, wat een weelde eigenlijk. Maar! Daar is actiegroep Nooit meer is nu niet blij mee, want die willen dodenherdenking 'terugbrengen naar de oorsprong waar de dodenherdenking voor staat'. Nu wil het geval dat dit zou betekenen dat alleen nog de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht, maar dat volstaat vanzelfsprekend niet. Vermoedelijk willen deze lui de 70.000 in de oorlog gestorven Palestijnen herdenken, iets dat mag en kan, maar dat is natuurlijk niet genoeg. "We roepen iedereen op om naar de Dam te gaan en te herdenken met waardigheid", luidt de oproep. "Dit kan prima samen met het afgeven van het signaal dat de dodenherdenking van iedereen is, inclusief behoort te zijn én zuiver. Neem daarom bijvoorbeeld een klein bordje (max A4) mee te nemen met de tekst Nooit meer is NU!" Welja, met bordjes stampij gaan maken tijdens deze nationale plechtigheid. Een soort Westboro Baptist Church, maar dan progressief. Leuk!