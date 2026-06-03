Zowel bevers als daklozen claimen dat het eilandje in De Vleut bij het Prehistorisch Dorp te Eindhoven hen toebehoort. Bevers woonden er heel tevreden. Volop groen, bomen, rustig, geen gezeik. Ze konden hun geluk niet op! Maar toen kwamen de daklozen. Daklozen vinden dat de grond hen toebehoort en dat dit altijd al zo was. De overheid legt de daklozen geen strobreed in de weg. Daklozen bouwen bruggen en gebruiken geweld om de bevers te verdrijven. Denk aan het lastigvallen van bevers, het in brand steken van beverburchten, het omkappen van bomen. Kan de gemeente niks doen aan die lompe daklozen? "De signalen zijn bekend, maar we hebben niet in beeld om wie het gaat. Dus ook niet of het dakloze mensen zijn", aldus een woordvoerder. Wij van GeenStijl zijn voor de tweestatenoplossing, waarbij we de grenzen van de gebieden van daklozen en bevers erkennen. Maar HO, voor een tweestatenoplossing moeten de daklozen wel verdwijnen, anders is de beverburcht niet levensvatbaar. Maar ja!