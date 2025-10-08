Drama. 11.000 daklozen in Amsterdam
Volgens de laatste telling leven er nu 11.000 daklozen in Amsterdam, onder wie 1.446 kinderen. Het grootste gedeelte vindt (soms) onderdak bij vrienden, in tijdelijke opvang of in een auto. In de openbare ruimte verblijven 1.150 mensen, onder wie 14 kinderen. Kinderen. Niet in Mumbai of Karachi, maar in: AMSTERDAM. Nu zitten ze bij de gemeente Amsterdam voornamelijk overspannen thuis en de rest is vooral druk met wat er in Gaza gebeurt, dus is de schijnoplossing van Flutger (GroenLinks): spreiden. Spreiden spreiden spreiden. Het probleem verplaatsen en net zolang doormodderen tot het ook op die andere plekken een probleem is. Dit krijg je dus als het complete systeem is dichtgeslibd omdat er niet wordt gebouwd, mensen zonder verblijfstatus mogen blijven zitten ('Een vijfde van de Amsterdamse daklozen heeft geen geldige verblijfsstatus – het hoogste aandeel in heel Nederland') en de poort wagenwijd open blijft staan, terwijl daar géén plek voor is: "Ook in Amsterdam zitten honderden, zo niet duizenden, asielzoekers te wachten op een woning." Deur dicht. En:
Bouwen
Dakloosheid kan iedereen overkomen.— Habtamu de Hoop (@HabtamudeHoop) October 8, 2025
Want door rechts woonbeleid, staat de zekerheid van een thuis voor steeds meer mensen onder druk.
We moeten de woningnood oplossen. Iedereen verdient een plek waar je tot rust kan komen. En elk kind een veilig thuis.https://t.co/9P0He0Tc1n
Ehh, de PvdA vormde de helft van Rutte 2, het kabinet waar de grootste problemen zijn ontstaan. Dus zeg dan ook zelf sorry voor dat "rechtse beleid". https://t.co/ZYBdQvnWIw— Geerten Waling (@GeertenWaling) October 8, 2025
