EINDHOVEN DE GEKSTE! Maar ook: Eindhoven de minst verantwoordelijke met persoonsgegevens van inwoners van de gemeente Eindhoven. Amtenaren hebben daar namelijk een DATALEK VEROORZAAKT door gegevens van kwetsbare burgers aan AI-websites te voeren. Ze stonden al sinds 2023 onder verscherpt toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens, maar dit weerhield medewerkers van de gemeente er niet van om DOCUMENTEN VOL PERSOONSGEGEVENS aan CHATGPT te voeren. Inwoners die een aanvraag omtrent (jeugd)zorg deden liepen een dik risico dat een of andere kantoormiep die aanvraag en inclusief meegeleverde documenten linea recta in een chatbot flikkerde. Op dat moment belandden die gegevens allemaal op de grote hoop bij OpenAI en zo heb jij noch de gemeente Eindhoven er controle over wat er daarna mee gebeurt. Dat mag dus: niet. We zijn benieuwd wat voor maatregel er wordt bedacht om dit geknoei af te straffen. Misschien dubbel verscherpt toezicht. Misschien gewoon heel Eindhoven opdoeken. Ja, doe dat maar.