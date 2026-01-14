In de categorie Genoeg Internet Voor Vandaag stellen we aan u voor: RefGPT. Het gloednieuwe, reformatorische antwoord op ChatGPT. Niet zo lang geleden brieste de zwartekousengemeenschap al over verdoemenis en hellevuur zodra de televisie ter sprake kwam, maar nu komt de Biblebelt zich mengen in de razendsnelle ontwikkeling van de AI-bots. Ziet u, het seculiere ChatGPT baseert antwoorden op basis van wat goed is volgens een oneindige waslijst aan literatuur en internetbronnen, maar niet op basis van wat goed is in de ogen van de HEERE. Nu kunt u Hem wel met allerlei uiteenlopende vragen gaan bestoken, maar als u Hem even met rust wil laten is er nu een AI-REFO die altijd voor u klaar staat. Een stuk overzichtelijker, want in plaats van alle bronnen ooit baseert RefGPT zich enkel en alleen op wat geschreven staat in de bijbel en de reformatorische catechismussen. En hoe is het nou om in gesprek te gaan met zo'n kunstmatig intelligente dominee? Nou, ongeveer zoals het met een echte maar dan nog net iets saaier. Voor zover we het hebben aangedurfd leek de AI-module ook behoorlijk waterdicht (ze hebben geleerd van Chatten met Eddy, red.), maar bovenal waren we toen het ding klaar was met het formuleren van het derde antwoord al heel, heel diep in slaap gedommeld. Het staat u echter vrij te proberen de code te kraken, de eerste die Ref laat vloeken wint. Of gewoon lekker over theologie lullen he? Kan ook.