Stukje eigen nieuws van de Nederlandse Omroep Stichting, waar een 23-jarige onderzoeksjournalist (vermoedelijk binnengekomen met behulp van ChatGPT, red.) allemaal mensen en bedrijven heeft gebeld om te vragen hoe ze staan tegenover solliciteren met behulp van ChatGPT. Nu wil het geval dat sollicitanten bij de NOS sinds jaar en dag een multiple choice-proefwerk moeten maken met tientallen vragen over het nieuws, zonder dat het resultaat hiervan invloed heeft op de procedure. Ja, als daar de lat ligt en het er allemaal echt niet toedoet, dan kun je inderdaad net zo goed ChatGPT gebruiken om je brief te schrijven, en waarom zou je daar stoppen, gebruik ChatGPT om diepgravende artikelen over het stiftje te schrijven, beelden van een Syrisch bombardement te recyclen onder de noemer 'schuld van Israël', stukjes te tikken met indianenverhalen over Israëli's die Palestijnse organen roven, ronduit debiele interne mailtjes te versturen, sport te verslaan, het nieuws verslaan zonder activistisch ondertoontje, het ego van islamitische landgenoten op te krikken, Iran tot een soort Amnesty International te promoveren, hemeltergende maar tegelwinnende liveblogs te schrijven, bloedserieuze items te maken over sexy-gifjes in Instagram-comments, et cetera. Maar kunnen we dan alsjeblieft ook een klein beetje op jullie BEZUINIGEN jongens en meisjes, we vragen ChatGPT wel wie er allemaal uit kan.