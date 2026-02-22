Enerzijds moet je mensen niet tot excelsheets reduceren, anderzijds "It takes a lot of energy to train a human. It takes like 20 years of life and all of the food you eat during that time before you get smart." Gedoe! Mild alarmerend vraaggesprek met OpenAI's Sam Altman, die er tegelijkertijd stellig van overtuigd lijkt dat het allemaal goedkomt, maar ja, hè. Afijn, hamvraag: AI kan dan wel schoenen voor je bestellen, maar kan het ook een huis voor je kopen?